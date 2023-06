Regeneracja części. Jakie części samochodowe można regenerować, a jakich nie należy?

Według raportu SDCM, w państwach Unii Europejskiej regeneracji na rynku wtórnym pojazdów poddawane jest ok. 10% części zamiennych. Dane Persistence Market Research wskazują, że do 2026 r. światowy rynek regeneracji części samochodowych osiągnie szacunkową wartość CAGR na poziomie 7,1%, co odpowiada kwocie niemal 91 mld USD. Oznacza to, że popyt na regenerowane części stale się zwiększa, a rynek zyskuje kolejnych klientów.