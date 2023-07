Receptowa rewolucja! Nie będzie już recepty rocznej, bo „leki lądują w koszu”. Zamiast niej kilka recept. Wydłużą się kolejki do lekarzy

Koniec rocznych recept. „Leki lądują w koszu”

– Jeśli pacjent wykupuje leki na rok, a następnie trafia do szpitala lub lekarz zmienia mu dawkę, to leki te lądują w koszu –zauważa Marek Tomków , wiceprezes Naczelnej Rady Aptekarskiej, cytowany przez Prawo.pl.

Kolejki do lekarzy będą jeszcze dłuższe?

Prawo.pl informuje, że do pomysłu likwidacji recepty rocznej krytycznie podchodzą lekarze POZ, ponieważ oznacza to częstsze wizyty u lekarza podstawowej opieki zdrowotnej i zajmowanie miejsca w kolejce innym. Podkreślają, że recepta roczna ma sens w sytuacji choroby przewlekłej, gdy wiadomo, że pacjent będzie przyjmował leki do końca życia, a terapia jest już ustalona. Dotyczy to m.in. pacjentów z nadciśnieniem, problemami neurologicznymi czy chorobami tarczycy. W ubiegłym roku zrealizowano 20 mln takich recept. W takim przypadku pacjent zgłaszał się do lekarza tylko raz w roku, aby przedłużyć receptę na swoje od lat przyjmowane leki.