Ranking najlepszych kuchni świata 2022. Włoska pizza rządzi. Jak wypadła Polska?

Czym jest Taste Atlas?

To swego rodzaju przewodnik po kuchniach świata. Założycielem serwisu Taste Atlas jest chorwacki dziennikarz Matija Babić. Stworzył go w 2018 roku. Na stronie publikowane są rankingi zestawiające ze sobą kuchnie, potrawy i restauracje w różnych kategoriach. Dania oceniają użytkownicy po zarejestrowaniu się na stronie. W rankingach dostępne są między innymi oceny dotyczące:

Ranking najlepszych kuchni świata 2022

Najwyższa nota, jaką można było otrzymać, to 5 punktów. Najchętniej głosowano na kuchnię włoską i to ona zyskała pierwsze miejsce w rankingu z oceną 4,78. Widać, że sympatia do jej potraw związana jest z prostotą przygotowania i łatwą dostępnością produktów. Można też uznać, że kuchnia włoska rozpowszechniła się na całym świecie wraz z emigracją Włochów w różne zakątki świata. Duży wpływ na to miała zamerykanizowana kuchnia włoska i częste pojawianie się pizzy w popkulturze.