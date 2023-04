Ramadan 2023. Kiedy się zaczyna, jak długo trwa i co oznacza dla turystów w Egipcie, Turcji i innych krajach? Emil Hoff

Kiedy zaczyna się ramadan 2023 i jak długo potrwa? Czy turyści mogą spodziewać się jakichś utrudnień w krajach muzułmańskich, takich jak Egipt czy Turcja? Czy ramadan to w ogóle dobry czas na planowanie urlopu i wakacji na Bliskim i Dalekim Wschodzie? Na te i więcej pytań odpowiadamy w naszym informatorze: Ramadan 2023 - wszystko, co turyści powinni wiedzieć o świętym miesiącu islamu. rh2010, 123RF.com, zdjęcie ilustracyjne Zobacz galerię (5 zdjęć)

Ramadan to święty miesiąc islamu – w tym czasie życie mieszkańców krajów muzułmańskich zmienia się. Dlaczego muzułmanie na całym świecie obchodzą ramadan jako święty miesiąc? Co ramadan oznacza dla turystów w krajach takich jak Egipt, Turcja, Tunezja czy Zjednoczone Emiraty Arabskie? Czy ramadan to dobry czas na urlop w krajach muzułmańskich na Bliskim i Dalekim Wschodzie? Jakich utrudnień można się spodziewać? Zapraszamy do naszego informatora: Ramadan 2023. Wszystko, co każdy turysta powinien wiedzieć.