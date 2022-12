Rak jelita grubego a dieta roślinna. Spożywanie produktów pochodzenia roślinnego zmniejsza ryzyko rozwoju nowotworów, zwłaszcza u mężczyzn Agata Siemiaszko

W zbilansowanej diecie powinny znaleźć się świeże owoce i warzywa, rośliny strączkowe, a także pełnoziarniste produkty zbożowe. Taki sposób żywienia wpływa pozytywnie na stan zdrowia organizmu, wzmacnia odporność oraz może zmniejszać ryzyko rozwoju wielu nowotworów, w tym raka jelita grubego. bialasiewicz/123RF

Rak jelita grubego to podstępna choroba, na którą co roku zapada ok. 18 tys. Polaków, a każdego dnia 33 osoby umierają wskutek rozrostu komórek nowotworowych w jelicie. W profilaktyce ważne jest regularne wykonywanie kolonoskopii, spożywanie odpowiedniej ilości błonnika pokarmowego, a także unikanie niektórych pokarmów. W najnowszej analizie naukowcy zaobserwowali, że spożywanie znacznej ilości produktów roślinnych może zmniejszyć ryzyko rozwoju raka jelita grubego, szczególnie wśród mężczyzn.