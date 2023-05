Rak jajnika to „cichy zabójca”. Te objawy mogą oznaczać nowotwór. Zwróć uwagę na ból brzucha i zaburzenia cyklu miesiączkowego

Przyczyny rozwoju raka jajnika

Rak jajnika to nowotwór złośliwy, na którego co roku zapada ok. 3,8 tys. Polek . Niestety, początkowo nie daje żadnych objawów, dlatego często nazywany jest „cichym zabójcą” . Na raka jajnika najczęściej chorują kobiety między 50. a 70. rokiem życia, jednak coraz częściej odnotowuje się przypadki młodych kobiet, szczególnie z rodzinnymi predyspozycjami do tego typu nowotworu.

Jak wykryć raka jajnika? Zrób te badania

Rozpoznanie raka jajnika nie jest trudne, ponieważ często już podczas badania ginekologicznego aparatem do USG można zaobserwować niepokojące zmiany. Niestety, jak wynika z najnowszego raportu „Profilaktyka zdrowia kobiet”, regularnie raz na rok do ginekologa chodzi tylko 21 proc. ankietowanych, a co czwarta Polka odwiedza specjalistę rzadziej niż raz na trzy lata! Dodatkowo aż 13 proc. respondentek wcale nie chodzi do specjalisty. To stanowi poważny problem, ponieważ wczesna diagnostyka i włączenie odpowiedniego leczenia zwiększa szanse na dłuższe przeżycie.