Rafał Trzaskowski: Wizyta Dudy w USA ma przede wszystkim doraźny wymiar kampanii wyborczej

Kandydat Koalicji Obywatelskiej na prezydenta odniósł się w czwartek do słów prezydenta USA Donalda Trumpa, że liczy na sukces ubiegającego się o reelekcję prezydenta Andrzeja Dudy. - Widać, niestety, że to, co podejrzewaliśmy od samego początku, że ta wizyta ma przede wszystkim wymiar doraźny, doraźny wymiar kampanii wyborczej chyba okazuje się prawdą – stwierdził.