Puszyste pancakes, naleśniki amerykańskie: przepis na błyskawiczne śniadanie. Zrobisz je w 20 min. Podaj z boczkiem i syropem klonowym

Pancakes i inne dania. Wartościowe śniadanie na dobry dzień

Śniadanie buduje nasz dzień, wpływa na naszą energię i samopoczucie. Warto nastawić budzik o kilka minut wcześniej, by przygotować sobie i swoim bliskim pyszne, wartościowe dania.

Co jeść na śniadanie? Odpowiedź jest prosta - to, co lubisz! Ważna jest jakość spożywanych potraw.