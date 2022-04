Przysięga w 4 brygadzie terytorialsów. Jako żołnierze wrócą do swoich rodzin i pracy

Nowi terytorialsi przez minione 16 dni szkolili się w braniewskiej jednostce, poznając praktyczne umiejętności posługiwania się bronią, zasady zachowania na polu walki oraz przetrwania, pierwszej pomocy i topografii. „Szesnastka” to jedynie wstęp do 3-letniego szkolenia. Tyle bowiem trwa formacja terytorialsa. Są to nie tylko szkolenia rotacyjne – czyli jeden weekend w miesiącu. To także szkolenia dodatkowe i dwutygodniowy „poligon” (szkolenie zintegrowane), po każdym roku służby.

Roluj w tył, czyli taktyka

Dwa dni temu każdy z żołnierzy musiał zaliczyć „pętlę taktyczną”, czyli egzamin z praktycznych umiejętności. Podczas pętli nie było taryfy ulgowej. Egzaminujący żołnierzy oficerowie i podoficerowie egzekwowali od każdej sekcji, aby postawione zadanie zostało wykonane prawidłowo. Z każdą drużyną szedł „duch”, czuwający nad właściwym pokonaniem trasy – w tym zgodności kierunku marszu z trasą wyznaczoną na mapie, przekazywaniem sygnałów dowodzenia, czy pokonywaniem dróg.