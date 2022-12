Przyjrzyj się swojej skórze. Jej wygląd podpowie ci, na co chorujesz. Nie lekceważ wyprysków, bladości czy worków pod oczami

Te choroby widać na skórze. Nie lekceważ wyprysków, bladości czy worków pod oczami

Zmiany na skórze nie zawsze muszą świadczyć o chorobach samej skóry, ale mogą być również objawami zaburzeń w funkcjonowaniu całego organizmu oraz narządów wewnętrznych, takich jak nerki, wątroba czy serce.

Niestety, zwykle przy problemach z cerą, po zauważeniu zmian na skórze zamiast do lekarza udajemy się do kosmetyczki lub do drogerii. Liczymy na to, że problem rozwiąże kolejny krem czy fluid. Maskowanie lub powierzchowne zabiegi nic nie dadzą, jeśli przyczyna objawów tkwi w nieprawidłowym funkcjonowaniu organizmu i narządów wewnętrznych.

Warto więc przyjrzeć się swojej skórze i w przypadku niepokojących zmian udać do internisty lub dobrego dermatologa. Lekarz przeprowadzi wnikliwy wywiad, obejrzy skórę i zleci odpowiednie badania, które pozwolą znaleźć przyczyny zmian.