„Przewodnik to stan umysłu”. Krzysztof Olkusz opowiada o blaskach i cieniach zawodu przewodnika turystycznego

Przewodnik turystyczny – człowiek orkiestra

Praca przewodnika turystycznego daje wiele satysfakcji i frajdy, ma też jednak parę mankamentów. Czy trzeba kończyć specjalny kurs, by zostać przewodnikiem turystycznym? Jak pandemia COVID-19 wpłynęła na pracę przewodników i czy sytuacja wraca już do normalności?

Przewodnik turystyczny łączy w sobie funkcje edukatora i showmana. Musi umieć zarażać entuzjazmem, dzielić się pasją, szerzyć miłość do swojego miasta czy regionu i stale zachęcać turystów do wracania po więcej.

Rozmowa z Krzysztofem Olkuszem, łódzkim przewodnikiem turystycznym

Wiem, że każdy przewodnik mówi tak o swoim mieście, ale Łódź jest naprawdę nietypowa pod względem turystycznym. To miasto przemysłowe, nie ma tu typowego zestawu zabytków i tras: tu jest rynek, tu jest katedra. Miasto trzeba umieć odczytać, turysta może się tu łatwo zagubić. Przewodnik turystyczny ma więc w Łodzie pełne ręce roboty i pole do popisu.

Bo temat i sposób opowiadania też trzeba dopasować do odbiorców. To oczywiste, że inaczej wygląda wycieczka szlakiem filmowej klasyki z grupą Uniwersytetu Trzeciego Wieku, a inaczej z dziećmi na półkoloniach, którym cytaty z „Kingsazju” nic nie mówią. Inaczej oprowadza się lokalnych mieszkańców, którzy chcą lepiej poznać swoją okolicę, a inaczej np. turystów z Japonii. Spacer ulicą Piotrkowską można podać na wiele odmiennych sposób, w zależności od klienta. Możemy np. ruszyć szlakiem bajkowym, filmowym, przemysłowym, tropem murali albo starych łódzkich domów publicznych.

Przede wszystkim kontakt z drugim człowiekiem. Przewodzenie wycieczkom to nieustanna interakcja z innymi ludźmi, klientami, którzy bywają wymagającą publicznością. Przewodnik widzi na żywo reakcje grupy, to, jak ludzie odbierają jego opowieść, reaguje na pytania, zadawane w trakcie wycieczki.

Przewodnik zasadniczo przez cały czas się dokształca, nie jest alfą i omegą. Dla mnie uwagi słuchaczy, anegdoty, wspomnienia, którymi się dzielą, to prawdziwy skarb. W Łodzi historia to przecież nie budynki i podwórka, ale przede wszystkim ludzie. Historie społeczne, które poznaję często w rozmowach z klientami, tworzą niezwykły, intymny klimat w Łodzi, który potem mogę pokazywać innym grupom. Tego nie znajdzie się w książkach.

Wydaje mi się, że największym problemem podczas oprowadzania wycieczek są tzw. klienci pod wpływem alkoholu. Turysta pod wpływem jest we własnym mniemaniu zabawny, bywa agresywny i namolny, może ciągle przerywać i przeszkadzać reszcie grupy. Wtedy przewodnik, zamiast przekazywać miłość do miasta i zachęcać do jego zwiedzania, będzie raczej odliczał czas do końca wycieczki.

Zdarza się, że klienci odwołują wycieczki w ostatniej chwili, albo że ktoś chce gdzieś zostać dłużej, choć program wycieczki jest napięty – ale to są detale. Najgorsi są klienci pod wpływem, bo uprzykrzają pracę przewodnikom, psują wycieczkę innym i okazują kompletny brak szacunku.

Często zdarzało Ci się mieć do czynienia z klientami pod wpływem alkoholu?

Na szczęście nie. W mojej karierze takich przypadków nie było wiele, ale każdy zapadł mi na długo w pamięć. Powiedziałbym, że w Polsce nie jest to problem nagminny czy zmora przewodników.