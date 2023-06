Przepisy na pesto. Nie uwierzysz, z czego można zrobić pyszne pesto! Wykorzystaj te składniki

Pesto idealne nie tylko do makaronu

Najbardziej popularne pesto to pesto alla genovese - zielony sos pochodzący z Genui (Liguria) we Włoszech, którego głównym składnikiem jest bazylia. Tradycyjnie jest wytwarzane w marmurowych moździerzach, a w jego skład wchodzą: oliwa, bazylia, parmezan, orzeszki piniowe, czosnek i sól. Popularne jest również czerwone pesto sycylijskie, które zawiera suszone pomidory.

Nie uwierzysz, z czego można zrobić pesto!

Wyżej wymienione odmiany pesto, czyli bazyliowe i z suszonych pomidorów, to niejedyne opcje smakowe tego dania. Pesto można zrobić z naprawdę wielu rzeczy! Co ważne, możecie je przygotować sami w domu. Wystarczy utrzeć wszystkie składniki razem lub użyć do tego celu blendera. Trudno podać dokładne proporcje, bo wszystko zależy od tego, jakie smaki lubicie. Jeśli kwaśne - możecie dodać więcej soku z cytryny. Jeśli słone - soli, ostre - chili lub pieprzu, a jeśli kochacie parmezan - sami wiecie co robić! Jeśli wolicie pastę, dodajcie mniej oliwy, a jeśli zależy Wam na sosie - więcej.