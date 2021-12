Przepis na pierniki błyskawiczne. Możesz je zrobić na ostatnią chwilę przed świętami. Sprawdź!

Pierniki bez "leżakowania"

Tradycyjne pierniki to korzenne, miodowe ciasteczka, które po upieczeniu wymagają zwykle leżakowania, tzn. są twarde i potrzebują kilku dni, by zmięknąć i nadawać się do zjedzenia. Ich pieczenie warto zaplanować na minimum tydzień przed świętami Bożego Narodzenia. Jeśli jednak święta tuż tuż, a Ty masz ochotę na pierniczki, to nic straconego! Mamy dla Ciebie rewelacyjny i sprawdzony przepis na ciasteczka błyskawiczne.