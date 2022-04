Przepis na mazurek figowy na Wielkanoc. Zakochasz się na zabój. Poleca Plate By Kate Kasia Nowicka

Żadne ciasto nie kojarzy mi się z Wielkanocą tak, jak mazurek. Niepozorny, niezbyt wyrośnięty, ale wystarczy zatopić widelczyk w warstwowym placku, by zakochać się na zabój. Mazurek figowy to idealna propozycja na świąteczny stół - pisze blogerka Plate By Kate, czyli Kasia Nowicka i zachęca do wypróbowania jej przepisu na pyszne, wielkanocne ciasto.