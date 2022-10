Przekroczenie prędkości. Ile praw jazdy zatrzymano we wrześniu 2022 roku?

Według informacji przekazanych przez Komendę Główną Policji we wrześniu. Na polskich drogach doszło do 1844 wypadków, w których zginęły 142 osoby oraz 2052 zostało rannych.

"I choć dziennie średnia liczba ofiar śmiertelnych wynosi 4,7 to warto zauważyć, że te liczby są znacznie niższe niż w ubiegłych latach. W 2021 roku w tym samym czasie doszło do 2261 wypadków, w których zginęło 216 osób, a 2595 zostało rannych. Z kolei we wrześniu 2020 roku doszło do 2557 wypadków, w których zginęło 215 osób, a 2845 zostało rannych" - poinformował nadkom. Robert Opas z Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji.