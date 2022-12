Przekąski z ciasta francuskiego ze szpinakiem to hit na sylwestra. Przepis na błyskawiczną przekąskę do podjadania na ciepło lub na zimno

Chrupiące trójkąciki z ciasta francuskiego z farszem ze szpinaku i sera feta to hit każdej imprezy. Są wyraziste w smaku, pyszne i błyskawiczne do przygotowania. Możesz zrobić je niemal na chwilę przed przybyciem gości. Proponuję posypać je przed pieczeniem suszonym czosnkiem niedźwiedzim. Takie przekąski świetnie smakują na zimno, a także na ciepło, podane np. do czerwonego barszczu.