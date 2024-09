Przegląd tygodnia z 1.09.2024 w Kętrzynie. Najważniejsze wydarzenia od 25.08 do 31.08.2024. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

Przegląd tygodnia: Kętrzyn, 1.09.2024. 25.08 - 31.08.2024: top 3 artykuły

Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie?

Niestety potwierdził się najgorszy scenariusz zaginięcia pływającego na SUP mężczyzny. Służby zakończyły trwające od sześciu dni działania związane z poszukiwaniem zaginionego 47-latka, który prawdopodobnie wpadł do jeziora Plusznego z deski typu SUP. Policjanci potwierdzili, że ciało wyłowione z jeziora to zaginiony mężczyzna.

Policjanci pracowali na miejscu wypadku drogowego, do którego doszło na terenie gminy Susz. 44-letnia kobieta została poważnie ranna po niebezpiecznej przejażdżce na czterokołowcu lekkim. Funkcjonariusze wyjaśniają teraz wszystkie okoliczności tego zdarzenia.

Z Kanału Grunwaldzkiego na Szlaku Wielkich Jezior Mazurskich wydobyto zatopiony samochód osobowy. Zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami nurków w środku było ciało – poinformował PAP rzecznik prasowy warmińsko-mazurskiej straży pożarnej Grzegorz Różański.