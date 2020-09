Przegląd prasy 8.09.2020 Kętrzyn, zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Kętrzyna

Wystawa: "Lech Kaczyński. Człowiek Solidarności" została otwarta w Warszawie na dziedzińcu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. W czasie uroczystości otwarcia, Jarosław Kaczyński mówił tym, jak wielką rolę miał jego brat w powołaniu Solidarności. "Lech Kaczyński odegrał bardzo wielką, można nawet powiedzieć decydującą rolę w powołaniu 17 września 1980 roku Solidarności" - ocenił prezes PiS. Co na to internauci? Zobacz memy w galerii zdjęć.

Od 1 stycznia 2020 r. budowane domy będą musiały spełnić bardziej rygorystyczne niż dotąd normy dotyczące izolacyjności cieplnej. Zmiany obejmą także domy modernizowane.

Polacy na potęgę instalują panele fotowoltaiczne na dachach. Daje to oszczędności w domowym budżecie im samym, otoczeniu mniej zanieczyszczone powietrze, korzysta też całe środowisko.

Polska Rada Centrów Handlowych apeluje do rządu i posłów „o pilne doprecyzowanie przepisów regulujących uprawnienia i obowiązki osób przebywających w miejscach handlu i usług w czasie epidemii oraz określenie konsekwencji dla tych, którzy nie będą ich przestrzegać”. Przez niejasne prawo w sklepach i innych miejscach coraz częściej dochodzi do sporów, a nawet awantur, jak w głośnej już wojence celebryty Tomasza Karolaka z siecią IKEA. Handlowcom zależy na ukróceniu tego groźnego procederu. Coraz więcej krajów na Zachodzie wprowadza lub zaostrza kary za brak maseczki w miejscu publicznym. Noszenie maseczek jest obowiązkowe m.in. w całym Paryżu, kara wynosi 135 euro. W Berlinie kary wahają się między 50 a 500 euro, a we włoskiej Kampanii nawet 1000 euro. Zaostrzone przepisy brytyjskie przewidują kary nawet do 3200 funtów, a irlandzkie – karę pół roku więzienia.