Przegląd prasy 23.12.2021 Kętrzyn. Zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Kętrzyna

Trifle z wołowiną, czyli deser od Rachel Green potrafił spędzić sen z powiek niejednemu widzowi serialu „Przyjaciele”. Fani „Outlandera” i czytelnicy serii powieści o Claire Randall marzyli o spróbowaniu pieczeni wołowej z rozmarynem, zaserwowanej na uczcie po ślubie ze szkockim wojownikiem Jamiem Fraserem, a wielbiciele „Rancza” o pierogach przyrządzanych przez Kazimierę Solejuk. Przyjrzeliśmy się najciekawszym książkom kulinarnym, inspirowanym serialami i filmami. To zresztą ciekawy pomysł na świąteczny prezent.

Już od stycznia 2022 roku rachunki za prąd wzrosną średnio o 24 procent i pewnie to nie będzie koniec podwyżek. Korzystając codziennie z domowych urządzeń elektrycznych, nie zastanawiamy się nad tym, ile energii elektrycznej one zużywają. Dopiero gdy powtarzają się horrendalne rachunki za prąd, próbujemy analizować, z czego może to wynikać? Warto więc mieć świadomość, jak praca poszczególnych sprzętów może wpływać na wysokość rachunków. Podpowiadamy, jakie domowe urządzenia pobierają najwięcej prądu i jak możemy zaoszczędzić na rachunkach.