Przegląd prasy 18.02.2022 Kętrzyn. Zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Kętrzyna Newsroom 360

Pora na przegląd prasy? Z nami wczorajszą prasówkę regionalną z czwartek zrobisz najszybciej. CC0

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 17.02, w Kętrzynie. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Wielorazowy papier toaletowy – co to jest, ile kosztuje i czy warto go używać? Poznaj jego zalety i wady”?