Przegląd prasy 17.12.2021 Kętrzyn. Zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Kętrzyna

Prasówka Kętrzyn 17.12: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 W Korei Południowej powstaje pierwsze na świecie pływające miasto. To odpowiedź na zmiany klimatu U wybrzeży Korei Południowej powstaje Oceanix City. To pierwsze na świecie pływające miasto. Ma być ekologiczne, samowystarczalne i pomieścić 10 tysięcy ludzi - w początkowej fazie. W prototypowej dzielnicy będzie można zamieszkać już w 2025 r. Jak będzie wyglądało życie na wodzie? Zobaczcie wizualizacje tego niezwykłego przedsięwzięcia.

📢 Gwiazda betlejemska nie kwitnie, gubi liście, żółknie lub usycha? Zobacz, co robić, by poinsecja długo była piękna i ponownie zakwita Gwiazda betlejemska, zwana też poinsecją, jest jedną z podstawowych roślin doniczkowych, którymi dekorujemy dom na Boże Narodzenie. Przed Świętami masowo pojawia się w sprzedaży i kusi kolorami. Jednak często po przyniesieniu jej do domu, zaczynają się problemy. Gwiazda betlejemska gubi liście, schnie, żółknie. Sprawdź, jakie mogą być tego powody i jak zadbać o poinsecję, by długo była piękna. Radzimy też, co zrobić, żeby ponownie zakwitła.

📢 Nordic walking do 65 km od Kętrzyna. Pomysły na odrobinę ruchu na powietrzu w weekend 18 - 19 grudnia Rozglądasz się za nowymi ścieżkami nordic walking niedaleko Kętrzyna? We współpracy z Traseo mamy dla Ciebie garść pomysłów na najbliższy tydzień (od 18 grudnia). Jeśli to Twój początek z nordic walking, zacznij w weekend. W wolny dzień będziesz mieć więcej czasu, by oswoić technikę. Oto nasze podpowiedzi, gdzie warto sie wybrać z Kętrzyna na nordic walking. W tym tygodniu wybraliśmy ścieżki w odległości do 65 km od miasta. Sprawdź je i daj znać, jak Ci się podobało.

📢 Jak bezpiecznie przewieźć choinkę i uniknąć mandatu Nadchodzi czas, by przywieźć świąteczne drzewko do domu. To wcale nie jest takie proste zadanie, a źle wykonane może skończyć się nie tylko mandatem, ale też spowodowaniem poważnego zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym. W bagażniku? Na dachu? A może jeszcze jakoś inaczej? Co o tym mówią przepisy? Na co zwrócić szczególną uwagę aby bezpiecznie dotrzeć do domu? Zachęcamy do zapoznania się z odpowiedziami na te pytania.

📢 Punkt widokowy: Góry Stołowe i okolice. Stąd zobaczysz najpiękniejsze górskie widoki i zrobisz świetne zdjęcia Punkty widokowe - w Górach Stołowych i okolicach ich nie brakuje. Najlepsze miejsca do podziwiania widoków znajdują się na szczytach gór. Aby dojść do niektórych z nich, trzeba zboczyć ze szlaku. Czasem są ukryte i trzeba się natrudzić, by do nich dotrzeć. Widok, który rozpościera się z tarasu widokowego, wynagradza jednak cały wysiłek. Poniżej zebraliśmy najciekawsze punkty widokowe, z których zobaczycie Góry Stołowe i inne okoliczne pasma. 📢 „Chciałabym, by jak najwięcej osób na całym świecie mogło korzystać z właściwości SOTI" – opowiada Monika Kowal, Bizneswoman Roku 2019 Historia modelki, która została prezesem zarządu i jest pomysłodawczynią zamkniętej w butelce specjalnie parzonej zielonej herbaty. Z autorką książki "Pamiętniki Bizneswoman 1.0" rozmawiała Magda Mikos.

📢 Zmiana zawodu i pracy po czterdziestce. Czy nie jest za późno? Porady i opinia ekspertów Zmiana pracy, a tym bardziej całej ścieżki kariery, kiedy jesteśmy już po studiach i po wielu latach spędzonych w znanym środowisku, często jednej firmy, może budzić liczne rozterki. Jednocześnie tempo zmian gospodarczych, nowe zapotrzebowanie na zawody, a w ostatnich miesiącach także wpływ pandemii na rynek pracy oraz potrzeby psychiczne i społeczne, powodują duże zainteresowania zmianą kariery. Lub „zmianą w ogóle”, jak podpowiada jedna z naszych ekspertek. Zmiana pracy jest częstym pragnieniem nawet wśród osób o teoretycznie stabilnej sytuacji zawodowej, po 30. czy 40. roku życia. O tym, skąd wynika potrzeba zmiany, dlaczego satysfakcja zawodowa jest ważna i jak zacząć od początku, zapytałam Patrycję Załuską oraz Magdę Beztroską.

