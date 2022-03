Przegląd prasy 17.03.2022 Kętrzyn. Zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Kętrzyna

Pisaliśmy niedawno o głośnej, internetowej akcji Cook for Ukraine. Do gotujących na rzecz uchodźców dołączyli również piekarze i cukiernicy, także amatorzy. Ich ciasta i inne wypieki prezentowane na Instagramie, często w barwach Ukrainy, są wyrazem solidarności i wsparcia dla naszych sąsiadów. Zobacz, na czym polegają akcje Bake for Ukraine oraz Cook for Ukraine.