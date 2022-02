Przegląd prasy 1.02.2022 Kętrzyn. Zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Kętrzyna

Blada cera, wysypka czy trądzik to nie tylko defekty kosmetyczne, ale też oznaki wielu chorób. W takim przypadku nie wystarczą kremy, ani zabiegi kosmetyczne stosowane na twarz i ciało. Przyczyna tkwi głębiej. Skóra dużo mówi o twoim zdrowiu. Po jej wyglądzie można rozpoznać pierwsze symptomy poważnych chorób wątroby, nerek czy serca. Warto więc dobrze się jej przyjrzeć! Sprawdź, jakie choroby widać na twojej skórze.

We wtorek spadną ceny tysięcy produktów. Niższy VAT obejmie bowiem takie artykuły jak mięso i ryby, produkty mleczarskie, warzywa, owoce oraz przetwory, zboża, produkty przemysłu młynarskiego, wyroby piekarnicze, niektóre napoje z niewielką zawartością soków, napoje mleczne i tzw. mleka roślinne oraz produkty do żywienia niemowląt i dzieci, np. kaszki.

Polski Ład wielu nauczycielom przyniósł sporo nerwów już na początku roku. Spora grupa nauczycieli otrzymała w styczniu wynagrodzenia niższe niż w grudniu o nawet kilkaset złotych. Po przeprosinach i wyjaśnieniach, na koniec miesiąca Polski Ład zgotował nauczycielom kolejne rozczarowania, tym razem wynikające z niższych stawek za nadgodziny. Z czego wynikają te sytuacje i na co nauczyciele mogą liczyć w lutym?

Lenovo TAB M10 Plus 10,3" 4GB/64GB WiFi Szary (ZA5T0270PL)

Prace ogrodowe w lutym: O czym należy pamiętać? Ten miesiąc tradycyjnie bywa jednym z bardziej mroźnych. Jednak, jeśli chodzi o prace w ogrodzie, to możemy już poczuć przedsmak wiosny i zajęć z nią związanych. Wbrew pozorom, w lutym jest sporo do zrobienia nie tylko na zewnątrz, ale też w domu. Trzeba zadbać o kwiaty doniczkowe, można też już ruszyć z produkcją rozsad. Podpowiadamy, co trzeba zrobić w lutym w ogrodzie i jak zadbać o rośliny doniczkowe. Te porady sprawią, że wraz z nadejściem ciepłych dni będziesz się cieszyć zieloną oazą.

Największa gra LEGO w historii już wkrótce stanie się faktem. Pierwotnie miała ukazać się już w zeszłym roku, jednak potwierdzono już przesunięcie jej na 2022. Zobacz, co oferować ma tytuł - a jest tego dużo!