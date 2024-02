Protest rolników na trasie Ełk-Olecko [WIDEO, ZDJĘCIA]

Protest rolników na trasie Ełk-Olecko

Powody organizacji akcji protestacyjnych to niezmiennie – sprzeciw wobec tak zwanego „zielonego ładu” i oczekiwanie zamknięcia granic dla importu płodów rolnych z Ukrainy. Wśród postulatów gospodarzy są również te dotyczące powtórnej analizy i naliczenia pomocy suszowej oraz zwołanie nadzwyczajnego posiedzenia Sejmu w sprawie sytuacji w polskim rolnictwie.

Mateusz Bagieński

Organizatorami protestu są Rolnicy Mazury Podlasie.

Postulaty protestu:

1. Całkowity zakaz importu towarów rolno-spożywczych niespełniających norm unii europejskiej oraz przywrócenie ceł na towary z ua

2. Całkowite odstąpienie od założeń zielonego ładu – stworzenie nowej wpr – na zasadach rolników

3. Gwarancja polskiego sprzeciwu wobec podpisania umowy wolnego handlu z mercosur

4. Odrzucenie pakietu 5for55

5. Waloryzacja dopłat bezpośrednich i wyrównanie stawek dopłat bezpośrednich w całej UE

6. Zakaz produkcji syntetycznej żywności

7. Wypłacenie deklarowanych stawek za ekoschematy

8. Dopłaty do produkcji – stop rolnikom na papierze, utworzenie definicji rolnika aktywnego

9. Stop cenom w sklepach produktów poniżej kosztów produkcji rolnika

10. Utworzenie banku rolnego – uruchomienie „preferencyjnych kredytów rolnych” – oprocentowanie max 2% na 25lat

11. Odbudowa produkcji zwierzęcej –- trzoda chlewna, produkcja mleka, bydła mięsnego, drób

12. Walka z asf i odbudowa stad trzody chlewnej

13. Ułatwienie prowadzenia inwestycji budowlanych na terenach wiejskich

14. Prawo do produkcji na wsi – obrona rolników przed napływowymi mieszkańcami wsi

15. Wypłata pomocy suszowej (obniżenie progu pomocy z 30 do 15% - rozdzielnie produkcji roślinnej od zwierzęcej podczas szacowania, możliwość odwołania się od wyników szacowania

16. Wyplata dopłat do qq – zmiana stawek dla warmii-maz wg podlasia

17. Dopłata 0,50gr do litra mleka wyprodukowanego w 2023r

18. Szacowanie i wypłata odszkodowań za straty wywołane przez ptactwo (żurawie, gęsi) oraz łosie i bobry, utworzenie funduszu pokrywającego straty wywołane przez gatunki chronione

19. Paliwo rolnicze (bez ograniczeń)

20. Zwiększenie limitu de minimis z 25 do 50tys euro.

21. Odstąpienie od zakazu stosowania nawozów azotowych miedzy listopadem – lutym

22. Rozbudowa portu i infrastruktury w celu zwiększenia możliwosci transportu płodów rolnych

23. Ograniczenie biurokracji

24. Obniżenie wieku emerytalnego, podniesienie emerytury rolniczej, przywrócenie rent strukturalnych

25. Obniżenie stawki podatku rolnego

26. Choroby zawodowe – brak szkodliwego u rolników