Prosta sałatka z tortellini na szybką przekąskę. Sprawdź przepis na sałatkę z tortellini. Ten przysmak przyda się na sylwestra

Sos do sałatki z tortellini

Tortellini to włoskie pierożki przypominające wyglądem polskie wigilijne uszka. Tortellini można kupić w garmażerce lub w dyskoncie spożywczym faszerowane w różny sposób. Najczęściej nadziewane są mięsem, szpinakiem, ricottą lub grzybami. Sałatka z tortellini będzie jeszcze smaczniejsza, gdy do sosu dodamy drobno posiekany lub starty czosnek.

Sałatka z tortellini – przepis na przyjęcie

Jak zrobić sałatkę z tortellini?

Co można dodać do sałatki?

Do podstawowego przepisu można dodać ugotowane na twardo jajko, pokrojoną w kostkę paprykę konserwową i ogórki kiszone. Ponadto dobrze smakuje wędzone udko kurczaka i plastry kiełbasy. Do sałatki z tortellini można także dodać fasolę czerwoną albo ciecierzycę. Zaskakującym składnikiem dodającym słodkości sałatce będzie ananas. Można go dodać, jeśli jesteście miłośnikami zestawień przypominających pizzę hawajską.