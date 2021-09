Prosaki na twarzy – czym są i dlaczego powstają? Jak usunąć prosaki domowymi sposobami i na jakie zabiegi zdecydować się u kosmetyczki?

Prosaki mogą pojawić się zarówno u noworodków, starszych dzieci, jak i dorosłych osób! To niewielkie kuleczki, które przybierają barwę białą, żółtą lub kremową. Występują grupowo i często mylone są z kaszakami i trądzikiem. Są twarde i nie da się ich wycisnąć. Najczęściej można je zaobserwować na twarzy w okolicach oczu, skroni, czole i nosie.

Prosaki na twarzy – jak powstają?

Prosaki na twarzy powstają w wyniku zapchania mieszków włosowych przez sebum. Lekarze twierdzą, że najczęstszymi przyczynami ich powstawania są:

geny,

nieodpowiednia pielęgnacja,

zmiany hormonalne.

Prosaki na twarzy to głównie przypadłość niemowląt, ale zdarzają się również u starszych dzieci jak i dorosłych. Mogą występować na twarzy i raczej nie wymagają konsultacji z lekarzem. Jeśli jednak zobaczysz prosaka na powiece lub w okolicach oczu, warto wybrać się do okulisty. To miejsce jest szczególnie wrażliwe.