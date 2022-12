Promocje turystyczne: jak Polacy wykorzystali Black Week? Mimo drożyzny i inflacji, popyt na wyjazdy nie maleje. Królują ferie i wiosna 2023

Polscy turyści kochają promocje. Drożyzna i inflacja nie zrażają do wyjazdów

Magazyn Travelist.pl przygotował nowy raport, dotyczący tego, jak z promocji w czasie Czarnego Tygodnia korzystali polscy turyści.

Można by pomyśleć, że inflacja i drożyzna skutecznie zniechęcą Polki i Polaków do szastania pieniędzmi i wydawania ich na wyjazdy. Raport pokazuje jednak co innego: nawet niepewne warunki ekonomiczne nie powstrzymują polskich turystów przed organizowaniem sobie wypoczynku, zwłaszcza jeśli można kupić wyjazd w promocyjnej cenie, jak podczas Czarnego Tygodnia.

Przede wszystkim raport wskazuje, że Polacy faktycznie rzucili się na promocje turystyczne, oferowane w ramach Black Friday, Cyber Monday i Black Week. W okresie promocyjnego święta liczba dokonywanych rezerwacji w hotelach wzrosła o ok. 150%.

Najwięcej rezerwacji w ramach promocji na Black Week 2022 dokonano w miejscowościach nadmorskich. Królował Kołobrzeg, Gdańsk i Mielno. Karolina Misztal / Polska Press, zdjęcie ilustracyjne

