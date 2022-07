Program telewizyjny na środę, 13.07.2022. Co oprócz nowego odcinka serialu "Bolivar"? Podpowiadamy, co oglądać w środę w TV!

Program tv na środę, 13 lipca 2022 r.:

Marcus, Rob, Eric, Kurt i Lenny spotykają się po trzydziestu latach na pogrzebie ich ukochanego szkolnego trenera koszykówki. Mężczyźni zjeżdżają do rodzinnego miasta wraz z żonami i dziećmi. Wszyscy zatrzymują się w domku nad jeziorem, należącym do zmarłego przyjaciela. Mają spędzić tam weekend, w który przypada amerykańskie Święto Niepodległości. Koledzy z rozrzewnieniem wspominają dawne czasy. Rozmawiają, żartują i bawią się do upadłego. Próbują pokazać dzieciom, że i oni byli kiedyś młodzi i beztroscy.

"Duże dzieci" - Polsat, godz. 20:00

Mieszkająca w podmiejskich slumsach 20-letnia Honey Daniels marzy o karierze tancerki. Pewnego dnia tańczącą w klubie dziewczynę zauważa wpływowy magnat muzyczny Michael Ellis i oferuje jej kontrakt. Ellis nie ma wobec niej uczciwych zamiarów. Stawia ultimatum - pomoże jej, jeśli zostanie jego kochanką. Sugeruje, że w przeciwnym razie dziewczyna nie ma czego szukać w muzycznym biznesie. Honey odrzuca ofertę, ale nie zamierza rezygnować z kariery. Otwiera studio tańca. Nieoczekiwaną pomoc znajduje w młodym czarnoskórym raperze.

"Honey" - TVN7, godz. 20:00