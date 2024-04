Program Lexus Select. 60 procent klientów wybiera hybrydy

Używany Lexus z gwarancją do 10 lat

Lexus Select to program realizowany we wszystkich salonach należących do sieci dealerskiej Lexusa, w którym oferowane są samochody używane ze sprawdzoną historią i ze zweryfikowanym stanem technicznym. W ramach tego programu dostępne są auta Lexusa oraz innych marek po szczegółowym przeglądzie oraz z gwarancją. Dane sprzedaży potwierdzają, że samochody z programu Lexus Select są coraz częściej wybierane przez polskich klientów. Po 33-procentowym wzroście w 2023 roku pierwszy kwartał 2024 roku przyniósł o 25% większą liczbę transakcji w porównaniu z trzema pierwszymi miesiącami 2023 roku.