Proces Zbigniewa G. w Sądzie Rejonowym w Olsztynie już niedługo. Mężczyzna miał doprowadzić do tragicznego wypadku na Bałtyckiej w Olsztynie

Śmiertelny wypadek na ul. Bałtyckiej w Olsztynie. 11.11.2021 r.

- W czwartek 11.11.2021 r., po godz. 19:00 doszło do tragicznego wypadku drogowego z udziałem dwóch pojazdów osobowych w rejonie skrzyżowania ul. Bałtyckiej i Rybaków w Olsztynie. Oba to samochody marki Audi. Ze wstępnych ustaleń policjantów pracujących na miejscu zdarzenia wynika, że do doszło do niego w momencie, gdy 23-letnia kierująca pojazdem marki Audi A6, zawracała na skrzyżowaniu, a następnie doszło do zderzenia z pojazdem marki Audi A8, jadącemu ul. Bałtycką w kierunku osiedla Redykajny - informowała wówczas olsztyńska policja.