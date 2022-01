Problemy z ulgą dla klasy średniej. Rozliczać miesięcznie czy rocznie? Kto powinien złożyć wniosek o nieuwzględnianie ulgi, PIT-2

Ulga dla klasy średniej - nie dla każdego

Ulga przysługuje podatnikom jeśli suma ich dochodów wynosi co najmniej 68 412 zł i nie przekracza kwoty 133 692 zł. Może być rozliczana miesięcznie – i to będzie standard – albo rocznie. W praktyce pracodawca uwzględni ulgę podczas wyliczania wynagrodzenia pracowników zarabiających brutto od 5 701 zł do 11 141 zł. Zrobi to automatycznie, o ile pracownik nie złoży wniosku o niepomniejszanie przez płatnika dochodu o kwotę ulgi dla pracowników.