Problem z zasypianiem? Stany lękowe? Wypróbuj metodę 4-7-8, aby ukoić nerwy, wyciszyć się i zasnąć nawet w ciągu 1 minuty

Metoda 4-7-8 – czym jest i jak może pomóc? Skorzystają osoby zestresowane i cierpiące na bezsenność

Metoda 4-7-8 to wzorzec oddychania mający na celu zmniejszenie odczuwania lęku lub ułatwienie zasypiania. Nawiązuje ona do pranajamy, czyli regulacji oddechu stosowanego w jodze. Niektórzy jej zwolennicy twierdzą, że pomaga zasnąć nawet w ciągu 1 minuty! Jej twórcą jest dr Andrew Weil, założyciel i dyrektor University of Arizona Center for Integrative Medicine.