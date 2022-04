PRL nie potrafił poradzić sobie z wróżkami i wróżbitami - "Wojsko rosyjskie się stąd wycofa."

Największym powodzeniem wśród ludności cieszyły się horoskopy. Jedna z pań dowodziła, że HOROSKOP od Szanownego Pana Fenomenalnego Jasnowidza Vapuro Katowice, skrzynka pocztowa 376 nie może pozostać bez echa. To też pragnę podziękować Mu za trafne zanalizowanie mojego charakteru, jak i przepowiednie na przyszłość, w której prawdziwość nie śmiem wątpić. Ale mało jest podziękować. Przed Jego talentem trzeba chylić czoło. Talentowi Jego należy się największa cześć i oddanie. Nowikowa Adelajda, Janowiec Wlk [Wielki]. Cennik za te „wysokospecjalistyczne” usługi wyjątkowo pojawiał się w ogłoszeniach. Najczęściej podawał go psychografolog Martini. Na przełomie 1945/1946 Martini żądał 20 zł za poradę udzielaną listownie, za zaliczeniem pocztowym. Następnie w 1947 r. cena wzrosła do 30 zł, by do połowy tego roku osiągnąć 50 zł. Porad zazwyczaj udzielano listownie, nie podawano adresu (zapewne z ostrożności przed niezadowolonymi klientami lub, co bardziej prawdopodobne, tłumem klientów) tylko skrytkę pocztową (wierzono w przedwojenną rzetelność poczty!). Od tej zasady istniały jednak odstępstwa, czego dowodem była „Pari-Banu”. Dzięki prasowym inseratom wiadomo, że była to kobieta pochodząca z Katowic, gdzie w kwietniu 1946 r. anonsowała swoje usługi przy ulicy Krakowskiej 22. We wrześniu 1946 r. przeniosła się do Wrocławia, przyjmując w Hotelu Polonia. Kolejnym punktem był lokal przy ul. Norwida 53-9, gdzie z całą pewnością znalazła lepsze warunki do pracy (duże, przestronne mieszkanie).