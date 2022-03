Prezydent Wołodymyr Zełeński w polskim Sejmie: Drodzy Bracia i Siostry Polacy, od zawsze byliśmy sobie bliscy

Drodzy Bracia i Siostry Polacy, od zawsze byliśmy sobie bliscy – powiedział ukraiński prezydent Wołodymyr Zełeński podczas zdalnego wystąpienia w połączonym posiedzeniu Sejmu i Senatu, zwołanym z okazji 23. rocznicy przystąpienia Polski do NATO.

– Wiedziałem, że z natury jesteśmy sobie bliscy, my Polacy i Ukraińcy – powiedział Zełeński, dodając, że to, że Polacy stoją razem z Ukraińcami w czasie wojny "jest naturalne". – Od razu było jasne, że nie ma między nami granic, jakichkolwiek – fizycznych, historycznych, osobistych i ludzkich – podkreślił. Między naszymi narodami jest już pokój – mówił prezydent. Jak sam przyznał, na początku jego prezydentury relacje między Polakami i Ukraińcami nie były idealne, ale jednym z jego celów była ich poprawa. – Chciałbym, by te słowa usłyszeli nasi wspólni sąsiedzi – Białorusini. Jesteśmy sąsiadami, powinniśmy również z wami być braćmi – dodał Zełeński. – Przypomnę słowa śp. Lecha Kaczyńskiego, wypowiedziane w Tblisi w 2008 roku: „doskonale wiemy – dzisiaj Gruzja, jutro Ukraina, pojutrze Państwa Bałtyckie, a potem być może przyjdzie czas na moje państwo – Polskę” – cytował ukraiński prezydent. – Dziś nastało to straszne jutro dla Ukrainy, o którym mówił prezydent Kaczyński – podkreślił.

– Dziś walczymy, by dla Państw Bałtyckich i Polski takiego złego czasu nie było – dodał Zełeński.

"Razem możemy wszystko"

– Razem jest nas 90 milionów, razem możemy wszystko – powiedział, dodając, że jest to historyczna misja Polski i Ukrainy, by być razem liderami i „wyciągnąć Europę z przepaści”. Odniósł się także do czwartkowych obrad Rady Europejskiej. – Widać było, kto jest rzeczywistym liderem i kto walczy o zjednoczoną Europę i wspólne bezpieczeństwo, a kto próbował was powstrzymać – mówił Zełeński. – Rozumiemy teraz, dlaczego Polacy tak bardzo potrafią walczyć o wolność – zaznaczył.

– Pamiętamy tragedię smoleńską z 2010 roku, jak były badane okoliczności tej katastrofy, wiemy co to oznaczało dla was i co znaczyło milczenie tych, którzy ciągle oglądali się na naszego sąsiada (Rosję – red.) – powiedział ukraiński prezydent.

Zełeński: stworzyliśmy niezwykły sojusz

– Bracia i siostry, Polacy, odczuwam, że zbudowaliśmy niezwykły sojusz, być może na razie nieformalny, ale wyrasta on z realiów, a nie jest tylko na papierze – podkreślił Zełeński, mówiąc także, iż "wyrasta on z naszych serc, a nie ze słów polityków na szczytach".

– Ponad 1,5 miliona obywateli Ukrainy jest w Polsce, przede wszystkim kobiety i dzieci. Nie czują się u was jak na obczyźnie, przyjęliście ich w swoich rodzinach, z polską delikatnością i braterską dobrocią i nic za to nie chcecie, robicie to z dobrego serca – tak jak między przyjaciółmi – powiedział. Zwrócił się także bezpośrednio do polskiego prezydenta i Pierwszej Damy. – Przyjacielu Andrzeju, droga Agato. Twierdzę, że już się połączyliśmy, cytując słowa wielkiego Polaka Jana Pawła II – będziemy wspólnie tworzyć wolność – mówił Zełeński. – Jestem przekonany, że będziemy bronić wolności razem z wami, tyle ile będzie trzeba. Jestem wdzięczny za pomoc, jaką już otrzymaliśmy od waszego państwa i narodu – dziękował. – Jeśli Bóg da i zwyciężymy w tej wojnie, to podzielimy się z wami, naszymi braćmi i siostrami, naszym zwycięstwem. Jest to walka o naszą, ale także i waszą wolność – podkreślił.

– Niech żyje wolna Polska, niech żyje wolna Ukraina! – zakończył po polsku prezydent Zełeński. Wcześniej głos zabrał Prezydent Andrzej Duda.

Zorganizowane w piątek Zgromadzenie Posłów i Senatorów nie jest oficjalnie Zgromadzeniem Narodowym, bo to ostatnie zwoływane jest tylko w konkretnych, opisanych w konstytucji sytuacjach, takich jak zaprzysiężenie nowego prezydenta, wysłuchanie oficjalnego orędzia prezydenta czy uznania urzędującej głowy państwa za niezdolną do sprawowania urzędu.

Zgromadzeniu przewodniczą Marszałek Sejmu Elżbieta Witek oraz Marszałek Senatu Tomasz Grodzki.

Polska, razem z Czechami oraz Węgrami przystąpiła do NATO 12 Marca 1999 roku. Były to pierwsze państwa byłego Układu Warszawskiego, które dołączyły do Paktu Północnoatlantyckiego.