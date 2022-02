Prezydent Ukrainy do rosyjskich żołnierzy: Rzućcie ten sprzęt, uciekajcie do domu. Ratujcie się

Zwrócił się też bezpośrednio do rosyjskich żołnierzy. - Rzucajcie ten sprzęt, idźcie do domu. Nie wierzcie dowódcom, nie wierzcie propagandzie, po prostu się ratujcie - uciekajcie - podkreślał.

Prezydent Ukrainy zaapelował do rosyjskich przedsiębiorców, matek i zwykłych ludzi. - Po co to wszystko? Już 4,5 tys. rosyjskich żołnierzy zginęło. W imię czego tu przychodzicie, w imię czego kolumny waszego sprzętu jadą przeciwko nam? - pytał.

Ukraina chce być w UE

Wołodymyr Zełenski podziękował państwom europejskim za wsparcie.

- W każdej rozmowie z naszymi partnerami widzę prawdziwy szacunek. Ukraina pokazała, ile jest warta, Rosja też pokazała, czym się stała - mówił. - Unia Europejska dostarcza nam uzbrojenie, jesteśmy za to wdzięczni. Nasi żołnierze walczą o pokój wszystkich krajów europejskich. Wsparcie ze strony koalicji antywojennej jest bezprecedensowe - dodawał.

- Zwracamy się do UE aby natychmiast Ukrainę uznał w ramach specjalnej procedury, jako kandydata do EU. Chcemy być razem z Europejczykami. Jestem przekonany, że na to zasłużyliśmy, jestem przekonany, że jest to możliwe - podkreślił.