Prezydent Andrzej Duda spotka się w Waszyngtonie z prezydentem Donaldem Trumpem. Plan wizyty

Według informacji „Dziennika Gazety Prawnej”, do Polski zostanie skierowane dwukrotnie więcej żołnierzy, niż pierwotnie planowano – w sumie około dwóch tysięcy. Mają oni mieć do dyspozycji około 30 samolotów F-16, które dotychczas stacjonowały w Niemczech oraz pięć samolotów transportowych C-130 Hercules. Plan budowy „Fort Trump” zakłada także przeniesienie do naszego kraju Dowództwa V Korpusu US Army z Kentucky. Jak zauważa „DGP”, amerykańscy żołnierze będą objęci szerokim immunitetem, który daleko wykracza poza zasady obowiązujące np. w Niemczech czy Japonii, gdzie również stacjonują siły USA. Nie są znane szczegóły finansowania stworzenia „Fort Trump”, ale wiadomo, że wkład Polski będzie znaczny.