Prezenty na święta z domowej spiżarni. To niedrogie, zdrowe i bezcenne upominki. Podaruj najbliższym pyszne przetwory, nalewki i słodkości Marta Siesicka-Osiak

Własnoręcznie przygotowane smakołyki to prezenty, których wartości nie da się przecenić. Można podarować je jako samodzielny upominek lub potraktować jako dodatek do prezentu.

Prezent na święta przygotowany własnoręcznie to najlepszy upominek, jaki możemy wręczyć bliskim. Włożona w nie praca i serce są nie do przecenienia. Może być to domowa konfitura z wiśni albo domowa nalewka z pigwy. Dobrym pomysłem są zawsze świąteczne pierniczki, które można dopakować do prezentu jako aromatyczny dodatek. Część specjałów czeka już w naszych od lata, inne można przygotować teraz lub kupić u lokalnych sprzedawców.