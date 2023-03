Prezenty na Dzień Kobiet w PRL-u. Kobiety obdarowywano goździkami, tanimi perfumami, a nawet kawą Redakcja Strona Kobiet

Z okazji swojego święta kobiety otrzymywały tulipany i goździki, ale także inne prezenty. Niektóre z nich są dziś nie do pomyślenia. Na zdjęciu: kosmetyki dla kobiet Pollena-Lechia, produkowane przez Fabrykę Kosmetyków Pollena-Lechia w Poznaniu i fabrykę kosmetyków Miraculum w Krakowie (seria rumiankowa). 1977 rok PAP/Wojciech Kryński Zobacz galerię (21 zdjęć)

Dzień Kobiet w PRL-u był bardzo ważnym wydarzeniem. Obchodzono go we wszystkich zakładach pracy, a w niektórych miejscach pracownice mogły nawet liczyć na skromny poczęstunek z kieliszkiem likieru z okazji 8 marca. Na Międzynarodowy Dzień Kobiet projektowano plakaty i szykowano oficjalne spotkania. Również prezenty wręczane pracownicom różniły się od tych kupowanych współcześnie. Sprawdziliśmy, co można było dostać.