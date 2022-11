Premiera Evil West - jednej z najciekawszych gier roku od polskiego studia Flying Wild Hog. Byliśmy na zamkniętym pokazie gry

Flying Wild Hog i Evil West

Zacznijmy od należytego przedstawienia zarówno dewelopera, jak i nadchodzącej produkcji. Flying Wild Hog to studio, które od założenia w 2009 roku przeszło długą drogę, systematycznie wydając kolejne produkcje i znane jest m.in. z serii Shadow Warior. W ostatnich latach nastąpił jednak spory przeskok dla producenta i do warszawskiej siedziby dołączyły także oddziały w Rzeszowie i Krakowie. Pozwoliło to twórcom zwiększyć obroty i w samym tylko 2022 roku ukazały się trzy ich produkcje , w postaci Shadow Warior 3, Space Punks i wielokrotnie nagradzany na arenie międzynarodowej Trek to Yomi . Wkrótce zaś dołączy czwarta gra, w postaci Evil West.

Sympozjum Instytutu Rentiera dla Wtajemniczonych

Muszę przyznać, że od zobaczenia zwiastuna Evil West zaprezentowanego na The Game Awards, z niecierpliwością czekałam na kolejne wieści na temat produkcji. Gdy więc niedawno otrzymałam od jej twórców, czyli studia Flying Wild Hog zaproszenie na zamknięty pokaz gry, byłam niezmiernie ciekawa. Szczególnie biorąc pod uwagę treść i formę samego zaproszenia, stylizowaną na coś rodem z Evil West, więc zostaliśmy zaproszeni konkretnie przez „Warszawską jednostkę Instytutu Rentiera” na I sympozjum Naukowe „Rąbać, strzelać, rypać, siekać, młócić – skuteczne sposoby na zwalczanie wampirów Sanguisuge”. Cóż, po takim wstępie ciekawość jedynie wzrosła.

Nie ma to jak kawa w stylu Evil West na dobry początek. Flying Wild Hog

Już po „odhaczeniu się” z listy i otrzymaniu plakietki z nazwiskiem, wraz z innymi dziennikarzami zostaliśmy oprowadzeni po siedzibie Hogów i trzeba przyznać, że już samo to robiło wrażenie. Od razu można było zauważyć, iż nie jest to zwykłą przestrzeń biurową, a miejsce, w którym pracują prawdziwi pasjonaci. Ściany pełne robiących wrażenie plakatów, dookoła związane z grami studia gadżety i sztuczny kominek, nad którym wisi trójwymiarowa głowa symbolu dewelopera, czyli wielkiego wieprza. Pracownicy studia zdradzili nam przy tym, że w okresie świątecznym jest ona przyozdabiana światełkami choinkowymi.

Wystrój robi wrażenie, ciekawe jak ta głowa prezentuje się na święta. Flying Wild Hog

Pierwsze wrażenia nie minęły, a zostały potem jedynie spotęgowane w trakcie kolejnych etapów spotkania. Począwszy od prezentacji, która podkreślała drogę, jaką przebyło studio i to, w jakim momencie się teraz znajduje. Otrzymaliśmy także wprowadzenie do najnowszej produkcji studia i jednocześnie głównej przyczyny całego zamieszania, czyli gry Evil West. Watro dodać, iż nie była to kolejna nudna prezentacja, a pełne luzu i humoru wystąpienie Tomasza Gopa, pracującego wcześniej przy serii Wiedźmin oraz Lords of The Fallen, a obecnie działającego w strukturach Hogów przy Evil West. Towarzyszyli mu także Alek Sajnach, który trzymał pieczę nad warstwą narracyjną i historią w najnowszej produkcji oraz Joanna Staniszewska-Sawicka, czyli znająca się na rzeczy „głowa PR-u” we Flying Wild Hog.