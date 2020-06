Premier Morawiecki: Dzisiaj mamy do czynienia z wielką akcją fake newsów, manipulacji i kłamstw

W czwartek podczas wspólnej konferencji z minister rodziny, pracy i polityki społecznej Marleną Maląg dotyczącej działań rządu w zakresie ochrony miejsc pracy, premier Morawiecki powiedział, że "dzisiaj mamy do czynienia z wielką akcją fake newsów, manipulacji i kłamstw". - Na czele tej akcji jest pan wiceprzewodniczący PO Rafał Trzaskowski, który bardzo wyraźnie sugerował przyrost bezrobocia o 1 milion- mówił premier.

- GUS podał dane za maj. Na koniec lutego poziom bezrobocia wynosił 919 tys osób. Oczywiście boli nas każdy bezrobotny, chcemy żeby każdy kto chce pracować, kto poszukuje pracy, taką pracę mógł znaleźć. Dzisiaj po 3 miesiącach, GUS podał dane za maj, jest to ponad milion bezrobotnych, a więc mamy przyrost o 91 tys- wyliczał szef rządu. - Dzisiaj mamy do czynienia z wielką akcją fake newsów, manipulacji i kłamstw. Na czele tej akcji jest p. wiceprzewodniczący PO Rafał Trzaskowski, który bardzo wyraźnie sugerował przyrost bezrobocia o 1 milion- dodał.

Premier powołał się na dane kiedy "w rządzie Donalda Tuska był Rafał Trzaskowski". - Wtedy bezrobocie rzeczywiście było o 1 milion wyższe, czyli w czasach p. Trzaskowskiego i p. Tuska gdzie koniunktura na świecie była o niebo lepsza niż dzisiaj- każdy ekonomista to powie. Dzisiaj przeżywamy kryzys stulecia, kryzys bardzo groźny. Jednak kryzys który poprzez nasze tarcze jest opanowywany na poziomie jednym z najlepszych w Europie- mówił.

- Ekonomiści mówią zatrzymaliście reakcję łańcuchową poprzez tarczę finansową. Tarcze która pomaga ochronić miejsca pracy. Rzeczywiście chronimy poprzez naszą tarczę finansową 5 mln miejsc pracy. Rzeczywiście bezrobocie przyrasta w stopniu jednym z najmniejszych wśród państw UE i za to jesteśmy bardzo mocno chwaleni przez instytucje międzynarodowe- chwalił się Morawiecki.

Premier raz jeszcze przypomniał, że sytuacja mogłaby być inna, ponieważ mieliśmy już do czynienia z kryzysem "nie tak dużym jak ten ale z kryzysem również zauważalnym". - Mam na myśli kryzys finansowy z 2008 roku. Jak była reakcja rządu premiera Tuska? Pierwszy plan został przygotowany po ponad 70 dniach, a pakiet przyjęty został po kolejnych dwóch miesiącach. Łącznie przyjęcie, zresztą skromnego pakietu, zajęło około 5 miesięcy, opierającego się w większości nie na budżecie, który skąpił wtedy pieniędzy na ratowanie miejsc pracy, tylko na środkach unijnych- mówił. - Gdybyśmy my czekali na środki unijne albo na pomoc skądkolwiek,zinąd, dzisiaj mielibyśmy ogromny poziom bezrobocia- dodał.

- Porównajcie zatem te 100 dni bierności pana Tuska ze 100 dniami reakcji naszego rządu. Zachęcam każdego żeby sobie wyobraził jakby dzisiaj wyglądała gospodarka. Gdyby była ta bierność jak w czasach premiera Tuska albo jak w czasach Rafała Trzaskowskiego w przypadku katastrofy ekologicznej Czajka albo niespełnionych obietnic jak Skra Warszawa czy czwarta i piąta linia metra. To mielibyśmy katastrofę gospodarczą. Tak mówią przedsiębiorcy i pracownicy- mówił Morawiecki.

Premier odniósł się do słów Rafała Trzaskowskiego, że „dzisiaj w Polsce ponad milion osób straciło pracę”. - Myślę, że można powiedzieć: dziś liczba bezrobotnych panie Trzaskowski jest o 1 milion niższa niż w czasie kiedy pan był w rządzie premiera Tuska i razem prowadziliście sprawy gospodarcze w kierunku, jaki wszyscy Polacy sobie mogą doskonale ocenić. Czego możemy się spodziewać po osobie, która na dwa dni przed ciszą wyborczą nie pokazała programu- punktował premier. - Nie pokazała co chce dokonać, nie tylko w gospodarce ale w wielu innych dziedzinach. To lekceważenie polaków, lekceważenie wyborców- dodał.

Podczas swojego wystąpienia szef rządu odniósł się do współpracy z prezydentem Dudą oraz do wspólnego planu wyjścia z kryzysu. - Z prezydentem Dudą mamy plan wyjścia z kryzysu gospodarczego. Plan który pozwoli nam wrócić do normalności, wrócić do tego jak było przed kryzysem koronawirusowym ale nie możemy wpaść w tę spiralę chaosu i kłótni z naszymi oponentami, którzy robią sprzeciw dla sprzeciwu. Opozycja totalna która pokazuje jak bardzo potrafi być destruktywna dla polskiej gospodarki- mówił.

W podobnym tonie wypowiedziała się minister rodziny, pracy i polityki społecznej, Marlena Maląg podkreśliła, że ostatnie 100 dni to czas ciężkiej pracy ale "przede wszystkim podejmowania odpowiedzialnych decyzji za polskie rodziny". - Za to abyśmy nie tracili pracy. Te działania które zostały przedstawione przez rząd we współpracy z panem prezydentem Andrzejem Dudą przyniosły wymierne efekty- mówiła.

- 100 mld zł które trafiło do polskich form przede wszystkim aby chronić miejsca pracy. To był priorytet od samego początku i to się udało. Dzisiaj możemy powiedzieć o tym, ze 5 mln miejsc pracy zostało ochronionych ale przede wszystkim przez różne instrumenty bezpośredniego wsparcia do płacy pracownika. Firmy otrzymywały środki na dofinansowania do wynagrodzeń, nie na inne zadania, na zadania płynnościowe również mogły pozyskać ale priorytetem były miejsca pracy- powiedziała. - Te miejsca pracy przekładają się na dzisiejszą sytuację na rynku pracy- dodała.