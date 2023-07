Prawo jazdy. Przepisy o odbieraniu uprawnień niezgodne z konstytucją? Trybunał Konstytucyjny wydał wyrok

"W konsekwencji organ administracji, nie może pozbawić osoby posiadającej uprawnienia do kierowania pojazdami mechanicznymi określonych kategorii praw jazdy, prawa do odzyskania dokumentu potwierdzającego podsiadanie tego rodzaju uprawnienia w odniesieniu do pojazdów mechanicznych, co do których nie orzeczono zakazu ich prowadzenia" - stwierdził Trybunał.