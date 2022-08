Prawa pasażera samolotu. Kiedy należy się odszkodowanie za opóźniony lot czy zniszczony bagaż? Do kogo zwrócić się o pomoc?

Reklamacja – jak ją złożyć? Potrzebne dokumenty i kontakt do rzecznika

Odwołany lot – co zrobić? Możliwości, odszkodowanie

Ponad 70 tys. Polaków ma szanse na odszkodowania za odwołane loty

Jak podaje Radio ZET, w wyniku tegorocznych strajków pracowników linii lotniczych, ok. 72 tys. pasażerów z Polski może ubiegać się o odszkodowania. Sprawa dotyczy lotów (m.in. linii Ryanair, Lufthansa czy SAS) odwołanych w okresie od maja do lipca 2022 roku – skutki strajków dotknęły w sumie ok. 3,8 pasażerów na całym świecie.

Czy za strajk należy się odszkodowanie?

Kwestia strajków była do niedawna bardzo sporna – prawo pasażera do odszkodowania stanowi, że podróżnemu nie należy się rekompensata, jeżeli na odwołanie czy opóźnienie lotu miały wpływ „nadzwyczajne okoliczności, których nie można było uniknąć pomimo podjęcia wszelkich racjonalnych środków”. Wśród nich wymienia się np. destabilizację polityczną, warunki meteorologiczne uniemożliwiające dany lot, zagrożenie bezpieczeństwa, nieoczekiwane wady mogące mieć wpływ na bezpieczeństwo czy strajki mające wpływ na działalność przewoźnika. Czy strajk jest okolicznością, której nie da się uniknąć?