Prawa pasażera pociągu. Kiedy należy się odszkodowanie za opóźniony lub odwołany przejazd? Do kogo zwrócić się o pomoc? Praktyczny poradnik

Jeździsz pociągami? Przysługują Ci prawa, które warto znać

Polacy dużo podróżują kolejami, traktując pociągi jako świetny sposób na zwiedzanie Polski bez samochodu . Nie zawsze jednak są świadomi praw, które im przysługują. Przygotowaliśmy dla Was poradnik, w którym omawiamy prawa pasażerów kolei i odpowiadamy na ważne pytania, np.:

Wakacje 2022 dobiegły końca, ale sezon urlopowy nadal trwa. We wrześniu można liczyć na piękną pogodę i bardziej znośne temperatury. Nic dziwnego, że wielu turystów właśnie na ten miesiąc planuje podróżowanie po Polsce i Europie.

Jakie prawa przysługują pasażerom kolei? Informacje, odszkodowanie i inne

Prawa pasażerów kolei regulują przepisy krajowe i międzynarodowe, obowiązujące w państwach członkowskich Unii Europejskiej. W Polsce odpowiedni akt prawny to Ustawa o prawie przewozowym z 1984 r. , którą uzupełniają przepisy zawarte w unijnym Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego z 23 października 2007 r. dotyczącym praw i obowiązków pasażerów w ruchu kolejowym.

Co dokładnie oznaczają poszczególne prawa? Komu przysługuje odszkodowanie i jak o nie wnioskować? U kogo szukać pomocy w razie sporu z przewoźnikiem kolejowym? Zapraszamy do poradnika po prawach pasażera kolei.

Jakie prawa przysługują pasażerom pociągów? Najważniejsze z nich to:

Prawdo do bezproblemowego zakupu biletu

To prawo stanowi, że pasażer nie powinien mieć trudności z zakupem biletu na pociąg, niezależnie od tego, czy kupuje bilet online, na stacji czy u konduktora. Pasażerowie powinni mieć dostęp do informacji o wszystkich promocjach i ulgach, na jakie mogą liczyć. Jeśli na stacji nie ma czynnej kasy biletowej lub automatu biletowego, bilety można nabyć u konduktora bez dodatkowych opłat (jedynym wyjątkiem są pociągi Pendolino).

By kupić bilet u konduktora, należy wsiąść do pociągu pierwszymi drzwiami od czoła składu.

Prawdo do rzetelnej informacji

Prawo do bezproblemowego zakupu biletów łączy się z prawem do rzetelnej informacji. Sprzedawcy biletów muszą informować klientów o rozkładzie jazdy pociągów, najszybszych i najtańszych połączeniach, a także promocjach i ulgach, które mogą obniżyć koszty przejazdu.

Prawo do pomocy

Osoby niepełnosprawne mają prawo do uzyskania bezpłatnej pomocy przy wsiadaniu i wysiadaniu z pociągu. O swoich potrzebach należy poinformować przewoźnika lub zarządcę stacji na 48 godzin przed odjazdem.

Prawdo do odbycia bezpiecznej podróży

Telefon alarmowy do SOK : 22 474 00 00

Prawdo do odszkodowania za spóźnienie lub odwołanie pociągu

Wtedy, gdy ma on więcej niż 60 minut opóźnienia lub w ogóle został odwołany.

To prawdo dotyczy dalekobieżnych połączeń krajowych i międzynarodowych (EIP, EIC, IC, TLK, IR), nie miejskich, podmiejskich i regionalnych.

Należy poinformować o sytuacji pracowników pociągu. Być może uda się opóźnić odjazd pociągu, do którego chcemy się spieszyć. W przeciwnym wypadku niestety stracimy przesiadkę, ale nadal możemy odzyskać pieniądze za niewykorzystany bilet. Większość przewoźników nalicza opłaty za rezygnację z podróży, np. PKP pobiera ok. 15% ceny anulowanego biletu.

Co w przypadku, gdy przez opóźnienie pociągu nie zdążymy na przesiadkę?

Minimalny próg wypłaty odszkodowania to 4 euro. Jeśli należna z tytułu opóźnienia lub odwołania pociągu kwota jest niższa, przewoźnik może odmówić wypłaty odszkodowania.

Odszkodowanie najczęściej jest wypłacane w formie kuponu na kolejny przejazd, ale pasażer może też zażądać we wniosku o rekompensatę wypłaty w formie gotówki.

Różne spory z przewoźnikami należy załatwiać w różnych terminach. Na przykład na udokumentowanie przewoźnikowi prawa do ulgi mamy tylko tydzień. Na złożenie odwołania od wezwania do zapłaty od kontrolera mamy 30 dni. Pozostałych roszczeń przewozowych (np. z tytułu opóźnienia pociągu) można dochodzić w ciągu jednego roku od daty przejazdu.

Przewoźnik ma 30 dni, by ustosunkować się do naszego wniosku o odszkodowanie. Jeśli nie jesteśmy zadowoleni z odpowiedzi, możemy się od niej odwołać. Na rozpatrzenia odwołania przewoźnik ma 14 dni. Jeśli jego odpowiedź nadal nie jest satysfakcjonująca, możemy skontaktować się z Rzecznikiem Praw Pasażera Kolei. Rzecznik zajmuje się polubownym rozstrzyganiem sporów finansowych o wartości od 10 zł do 20 tys. zł.