Prasówka tygodniowa z 23.07.2023 w Kętrzynie. Sprawdź, czy jesteś na bieżąco

Przygotowaliśmy dla Ciebie tygodniową prasówkę. Jeśli w mijającym tygodniu byłeś zbyt zajęty, by nadążyć za informacjami z Kętrzyna, zobacz teraz artykuły, które inni czytelnicy czytali najchętniej między 16.07 a 22.07.2023. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Połączenie malin z prebiotykami - Skuteczny tandem prozdrowotny!”?

Przegląd tygodnia: Kętrzyn, 23.07.2023. 16.07 - 22.07.2023: top 3 artykuły Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie? 📢 Połączenie malin z prebiotykami - Skuteczny tandem prozdrowotny! Maliny, oprócz doskonałego smaku, są prawdziwymi skarbnicami prozdrowotnych właściwości. Bogactwo przeciwutleniaczy, takich jak cyjanidyn, antocyjany czy kwas fenolowy, pomaga chronić organizm przed wieloma schorzeniami, w tym nowotworami. Teraz naukowcy odkryli sposób na jeszcze skuteczniejsze wykorzystanie tych zdrowotnych mocy. Połączenie malin z prebiotykami okazało się być idealnym tandemem, który wzmocnił prozdrowotne działanie tych owoców. 📢 Mycie rąk - klucz do zapewnienia ochrony przed chorobami W obliczu coraz częstszych zagrożeń związanych z bakteriami, wirusami i pasożytami, ważniejsze niż kiedykolwiek wcześniej staje się dbanie o higienę osobistą, a zwłaszcza regularne mycie rąk. Dla zdrowia nas wszystkich, szczególnie najmłodszych, kluczowym nawykiem jest zapewnienie im odpowiedniej edukacji na temat znaczenia higieny. Dokładne i częste mycie rąk to prosta, ale niezwykle skuteczna praktyka, która pozwala nam zapewnić sobie najlepszą możliwą ochronę przed wieloma uciążliwymi i groźnymi chorobami.

📢 Czas na decyzję o przyszłości - Uniwersytet Warmińsko-Mazurski zakończył rekrutację Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zakończył pierwszy etap rekrutacji na studia stacjonarne i jednolite magisterskie, trwa nabór na studia II stopnia i niestacjonarne. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie ogłosił listę kandydatów zakwalifikowanych na studia stacjonarne I stopnia oraz jednolite magisterskie. Dla tych, którzy nie znaleźli swojego nazwiska na liście, nadal istnieje możliwość rozpoczęcia nowej edukacyjnej przygody na kierunkach studiów II stopnia oraz w trybie niestacjonarnym. Studenci zainteresowani kontynuacją nauki na tej cenionej uczelni mają czas do 21 lipca na złożenie dokumentów.

Tygodniowa prasówka 23.07.2023: 16.07-22.07.2023 Kętrzyn: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w mijającym tygodniu uwagę czytelników w Kętrzynie. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Tak skorzystasz na jedzeniu wiśni! Zyskasz lepszy sen i złagodzisz bóle! Pomogą też w ćwiczeniach i odchudzaniu. Poznaj ich właściwości Sezon na wiśnie trwa, warto więc wykorzystać ich cenne właściwości. Owoce te należą do najzdrowszych! Wyjaśniamy, co zawierają wiśnie i jakie korzyści zapewnia ich regularne jedzenie, a także picie stuprocentowego soku. Zobacz, jak różnią się od czereśni, dlaczego po wiśnie warto sięgać zwłaszcza przed snem i na co pomagają.

📢 Biesal: Młodzi Duchem kończą działalność. Co dalej z pensjonariuszami? (wideo) Młodzi Duchem Dom Seniora Mazury w Biesalu z dn. 31 sierpnia kończy swą działalność. Po 10 latach zarząd spółki zdecydował o zaprzestaniu prowadzenia Domu Seniora, tym samym nakazując rodzinom swych pensjonariuszy odebranie swoich seniorów do nieprzekraczającego terminu 31 sierpnia b.r.

Przez ostatnie lata Dom Seniora prowadzony był przez Stowarzyszenie. Przejęcie działalności przez spółkę, nastąpiło we wrześniu u.r. Co dalej? 📢 Kleszcze - ukryte zagrożenie wielu chorób. Profilaktyka na pierwszym miejscu (wideo) Kleszcze stanowią poważne zagrożenie dla zdrowia ludzi i zwierząt, zwłaszcza w okresie letnim, kiedy aktywność tych pajęczaków wzrasta. Są przenośnikami wielu chorób, w tym groźnych dla człowieka, takich jak borelioza czy kleszczowe zapalenie mózgu. Profilaktyka w zakresie ochrony przed ukąszeniami kleszczy jest niezwykle istotna dla zapewnienia zdrowia publicznego i zminimalizowania ryzyka wystąpienia poważnych chorób z nimi związanych.

📢 Ełk: "Kamper był cały w ogniu". Nie żyją dwie osoby Przy ul. Pięknej w Ełku doszło do pożaru kampera. Policjanci znaleźli w środku ciała 29-letniej kobiety i 34-letniego mężczyzny. 📢 UOKiK przestrzega: popularne zabawki pluszowe mogą być niebezpieczne dla dzieci! Apel do rodziców W związku z falą popularności, którą w to lato cieszą się różnego rodzaju maskotki sprzedawane na straganach od Pomorza aż do Tatr, czyli: gęsi, koty, flamingi, czy nawet pokemony, Urząd Ochrony Konkurencji i Konkurentów przypomina o tym, że nie zawsze to, co modne, musi być dla naszych dzieci bezpieczne. "Pluszaki, gniotki, piłki… Kupujesz pamiątki z wakacji? Weź pod uwagę nie tylko modę - ostrzega UOKiK! Jeśli to zabawki, muszą być bezpieczne! Dostosowane do wieku i rozwoju dziecka" - napisano w komunikacie.

📢 Katastrofa w wakacyjnym raju. Hiszpańska wyspa La Palma płonie, strażacy mają zaskakujący pomysł, jak ratować domy La Palma to słynna z naturalnego piękna wyspa w archipelagu Kanarów, chętnie odwiedzana przez turystów z całej Europy. Niestety, wakacyjny raj obecnie przypomina raczej piekło. Strażacy walczą z katastrofalnym pożarem, który rozprzestrzenia się po La Palmie od piątku. Wymyślili śmiały plan zatrzymania żywiołu. Czy uda im się ugasić ogień? 📢 Przegląd prasy z tygodnia 16.07.2023. Co działo się w Kętrzynie. Zobacz, jakie wydarzenia przeoczyłeś Przygotowaliśmy dla Ciebie tygodniową prasówkę. Jeśli w mijającym tygodniu byłeś zbyt zajęty, by nadążyć za informacjami z Kętrzyna, zobacz teraz artykuły, które inni czytelnicy czytali najchętniej między 9.07 a 15.07.2023. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Dzięki Rządowemu Programowi Odbudowy Zabytów, zabytki z naszego regionu odzyskają dawny blask ”?

📢 Dzięki Rządowemu Programowi Odbudowy Zabytków, zabytki z naszego regionu odzyskają dawny blask Program wspiera samorządy w poprawie stanu, odbudowie i remontach zabytków.

Nasz region otrzyma 86 300 000zł. Uchronimy je przed degradacją i niszczeniem. Piękno historycznych miejsc będzie zachowane na kolejne dekady. Dbałość o zabytki to troska o dziedzictwo kulturowe, zachowanie naszej tożsamości i budowanie narodowej

wspólnoty.

