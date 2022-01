Prasówka Kętrzyn 27.01.2022 - wydarzenia dnia. Podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Kętrzynie nie minęło Cię nic ważnego

Badanie japońskich naukowców wykazało, że Omikron dłużej utrzymuje się na plastikowych powierzchniach oraz skórze niż inne warianty koronawirusa. To sprawia, że jest on bardziej zakaźny niż poprzednie wersje wirusa SARS-CoV-2. Jest też dobra wiadomość: środki dezynfekujące unieszkodliwiają go już w 15 sekund.