Prace w ogrodzie na styczeń. Jak zadbać o ogród i rośliny w tym miesiącu? Zobacz, na co zwrócić uwagę Katarzyna Laszczak

W styczniu wiele zależy od pogody. Są jednak prace, które trzeba wykonać w tym miesiącu w ogrodzie. Zobacz, czym należy się zająć - przejdź do kolejnych zdjęć, używając strzałek lub gestów. pixabay.com Zobacz galerię (9 zdjęć)

W styczniu ogrody są w stanie uśpienia, ale to nie znaczy, że nie ma w nich pracy. O niektóre rzeczy trzeba zadbać właśnie w tym miesiącu. Bardzo wiele też zależy od pogody, bo to jej kaprysy dostarczają najwięcej pracy. W styczniu możemy spodziewać się zarówno śniegów i mrozu, jak i niemal wczesnowiosennej pogody. Do tego trzeba dostosować zakres prac w ogrodzie.