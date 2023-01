Prace ogrodowe w styczniu. Jak zadbać o ogród i rośliny w tym miesiącu? Lista 9 prac ogrodowych, o których trzeba teraz pamiętać Katarzyna Laszczak

Styczeń zapowiada się cieplejszy niż grudzień, jednak będą się zdarzać spadki temperatur i opady śniegu. A to oznacza większe wyzwanie niż stały, lekki mróz do niedawna typowy dla tego miesiąca. Mając ogród, musimy reagować na zmienne warunki i odpowiednio do nich dbać o rośliny. Są też prace ogrodowe, które standardowo trzeba wykonać w styczniu (jak np. niektóre ekologiczne opryski oraz bielenie drzew). Można też już robić pierwsze rozsady! Oto lista prac ogrodowych na styczeń.