Poznań: atrakcja rodem z filmu. W Centrum Szyfrów Enigma poznacie historię jednej z największych światowych tajemnic

„Prawdziwa historia. Wyzwanie dla umysłu”, czyli unikalna atrakcja wielkopolskiej stolicy

Centrum Szyfrów Enigma zostało utworzone całkiem niedawno, bo we wrześniu 2021 roku. Celem placówki jest rozpowszechnienie wiedzy o trzech wybitnych Polakach, którym udało się rozszyfrować działanie niemieckiej maszyny szyfrującej Enigma. Jej mechanizm przez długi czas – od końca lat 20. do lat 30. ubiegłego wieku – był tajemnicą m.in. dla Francuzów i Anglików.

Rejewski, Zygalski, Różycki – ci matematycy to duma Polaków

Kiedy w połowie lat 20. XX wieku niemieckie wojsko zaczęło używać maszyny Enigma do szyfrowania wiadomości, wybitne umysły Francji, Anglii i Polski starały się rozwiązać mechanizm jej działania, co okazało się być bardzo trudnym zadaniem – zastosowane w niej nowoczesne technologie skutecznie uniemożliwiały odczyt niemieckich meldunków. Aby znaleźć ludzi zdolnych do podołania zadaniu, w 1929 roku na Uniwersytecie Poznańskim został zorganizowany kurs kryptologii dla studentów matematyki, którzy znają także język niemiecki. Szczególnie wyróżniali się trzej młodzieńcy – Marian Rejewski, Jerzy Różycki i Henryk Zygalski, którzy niebawem dołączyli do warszawskiego Biura Szyfrów Sztabu Głównego Wojska Polskiego. W 1932 roku Polacy dokonali rzeczy niemal niemożliwej, łamiąc szyfr maszyny i udoskonalając rozwiązanie przez kolejne, także pochłonięte wojną lata.

Fragment ekspozycji ukazujący podobizny słynnych polskich kryptologów. Wikipedia.org / Subjectiveart / CC BY-SA 4.0

W poznańskim Centrum Szyfrów Enigma w sposób interesujący przedstawiono losy wybitnych matematyków i historię Enigmy. Zwiedzający mogą też samodzielnie przekonać się, jak to jest rozwiązać zagadkę – w obiekcie jest ich mnóstwo. To świetna zabawa dla turystów w każdym wieku – dzieci, młodzieży i dorosłych.