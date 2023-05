Poznaj te najpiękniejsze miejskie plaże świata. Polskie plaże znalazły się w czołówce rankingu

To najpiękniejsze miejskie plaże świata

Jeśli jesteś miłośnikiem wakacji nad morzem, koniecznie zobacz te miejsca. Oto lista najpiękniejszych plaż miejskich na świecie, które warto zobaczyć chociaż raz w życiu. Na liście znalazły się plaże w różnych zakątkach świata, w tym plaże z

Polski,

Danii,

Norwegii,

USA

Włoch

Gdańsk to jedno z najpiękniejszych miast nadmorskich w Polsce. Jego plaże są szerokie, piaszczyste i czyste, co sprawia, że Gdańsk jest popularnym miejscem na wakacje. Triest to włoskie miasto położone na wybrzeżu Morza Adriatyckiego. Jego plaże są słynne z pięknych widoków na pobliskie góry i krajobraz wybrzeża. Kopenhaga to stolica Danii, która oferuje nie tylko piękne zabytki, ale także wspaniałe miejskie plaże, takie jak Amager Strandpark.

W Singapurze warto zobaczyć wyspę Sentos, gdzie znajduje się wiele pięknych plaż, parków rozrywki i atrakcji turystycznych i choć plaże zostały stworzone sztucznie, potrafią zachwycić. W Nowym Jorku plaża Brighton Beach jest popularnym miejscem zarówno dla turystów, jak i mieszkańców. To także część Coney Island, gdzie znajdują się liczne atrakcje, w tym park rozrywki.