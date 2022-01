Powstanie pierwsza na świecie restauracja NFT. Za możliwość zjedzenia posiłku we Flyfish Club zapłacisz tokenami

Pierwsza restauracja NFT na świecie

Restauracja Flyfish Club w Nowym Jorku zostanie oficjalnie otwarta w 2023 roku, jako pierwsza restauracja NFT na świecie - donosi m. in. magazyn The Times. Oznacza to, że zjemy tam posiłek jedynie dzięki karcie członkostwa, którą kupimy za tokeny - kryptowaluty Ethereum, wirtualne waluty.

Zyskujący coraz większe znaczenie na świecie token NFT to kod komputerowy, podobny do kryptowaluty, tzn. opiera się na tej sama technologii co kryptowaluty, ale jest bardziej unikatowy i nie do skopiowania. Każdy token NFT ma indywidualny numer.